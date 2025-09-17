Το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της στην πασαρέλα πραγματοποίηση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον.

Στις 12 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε στο σόου του σχεδιαστή Άλεξις Μπιτάρ για τη συλλογή «Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026», σε ένα θεατρικό concept με τίτλο «MISS USA 1991: A Dream Sequence». Η Βίβιαν περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα και μια κορδέλα που έγραφε «Miss South Carolina», αν και όπως δήλωσε η ίδια, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την πολιτεία.

Σε ανάρτησή του όπου εξηγούσε την έννοια του σόου, ο σχεδιαστής ανέφερε: «Μόλις παρουσίασα την κολεξιόν SS26. Θέμα: Miss USA 1991: Μια ονειρική ακολουθία, μια ιστορία για τον μισογυνισμό, τους αχαλίνωτους θηρευτές, την αντικειμενικοποίηση και τα τρανς δικαιώματα. Υπήρχε μια ισχυρή αίσθηση σουρεαλισμού, εμπνευσμένη από το Blue Velvet και το Carrie, με μια πινελιά από Virgin Suicides» έγραψε ο σχεδιαστής και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες Βίβιαν και που με τίμησες με την πρώτη σου εμφάνιση ως Miss South Carolina».

Υπενθυμίζεται πως η Βίβιαν Γουίλσον ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα της το 2022, μετά την αλλαγή φύλου που έκανε. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία υπέρ του Τραμπ, ο ιδρυτής της Tesla είχε δηλώσει, ότι ο γιος του «σκοτώθηκε από τον ιο της woke agenda». Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον τον κατακεραύνωσε τότε στα social media, υπενθυμίζοντάς του ότι το παιδί του δεν είναι νεκρό. Η Γουίλσον περπάτησε και σε άλλες πασαρέλες της Νέας Υόρκης, όπως σε εκείνες των Πράμπαλ Γκουρούνγκ και Κρισχαμπάνα. Στο ένα catwalk περπάτησε με ένα λευκό oversized πουλόβερ συνδυασμένο με μακριά φούστα τύπου «γοργόνα», ενώ στο άλλο εμφανίστηκε με ένα φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες και αλυσίδες.

Η 21χρονη σήμερα Βίβιαν έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο για τη φρεσκάδα και την παρουσία της στον χώρο της μόδας, αλλά και για τη δυνατή της προσωπική ιστορία. Το 2022 άλλαξε νομικά το όνομά της, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τον πατέρα της και έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να χαράξει τον δικό της δρόμο, χωρίς να επωφεληθεί από την οικονομική ισχύ της οικογένειας Μασκ.