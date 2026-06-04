Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ ότι «επιχειρεί να σπείρει διχασμό», με αφορμή τη δολοφονία ενός λευκού φοιτητή. Στο περιστατικό αυτό, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον θανάσιμα τραυματισμένο νεαρό, αφού ο δράστης, ένας νεαρός Σιχ, τον είχε κατηγορήσει για ρατσιστική προσβολή.

Ο ιδιοκτήτης του Χ «για άλλη μια φορά ανακατεύεται στην πολιτική μας ζωή τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει ρήγματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ηγέτης των Εργατικών.

Η ακροδεξιά έχει εκμεταλλευτεί τη δολοφονία του Χένρι Νόουακ στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, για να καταγγείλει την αστυνομία για «προκατάληψη εναντίον των λευκών». Ο Έλον Μασκ έχει ήδη δηλώσει έτοιμος να χρηματοδοτήσει νομική προσφυγή κατά των αστυνομικών αρχών.