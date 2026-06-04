Στιγμές αγωνίας στο Ρέθυμνο εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 4 Ιουνίου 2026, όταν ένας 27χρονος υπάλληλος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το εργατικό ατύχημα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά. Οι σκηνές που ακολούθησαν στο κατάστημα ήταν δραματικές, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ, ενώ ο 27χρονος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Οι πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό ήταν κρίσιμες, με τους διασώστες να ενεργούν ταχύτατα για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάστασή του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό κέντρο στην Αθήνα για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε πρώτα στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου εξειδικευμένοι γιατροί ανέλαβαν τη φροντίδα του. Σύμφωνα με το neakriti, το χέρι του είχε υποστεί εκτεταμένες βλάβες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να το σώσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 27χρονου παρακολουθείται στενά. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του χεριού, ενώ η οικογένεια και οι οικείοι του περιμένουν με αγωνία τις επόμενες ώρες που θεωρούνται καθοριστικές.