Το αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ συγκρούστηκε και με δύο οχήματα πριν ακινητοποιηθεί.

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«Είδα ένα αμάξι να έρχεται πάνω μου»

Λίγο πριν το όχημα φτάσει στο σημείο, γυναίκα που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο απομάκρυνε έγκαιρα το παιδί της από το όχημα που ήταν παρκαρισμένο, μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

«Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκίνητου και είδα ένα αμάξι να έρχεται πάνω μου. Πήρα το παιδί και το πέταξα. Ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα. Είχε κολλήσει. Ήταν το πόδι του κολλημένο στο γκάζι. Πήρε όλα τα μηχανάκια, όλες τις μηχανές, το δικό μου το αυτοκίνητο και χτύπησε και από πίσω. Το δικό μου το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Κανονικά δεν θα ‘πρεπε να οδηγούν οι άνθρωποι αυτοί. Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και σηκώνω το βλέμμα μου και το βλέπω το αμάξι να έρχεται», λέει η μητέρα αποκλειστικά στο MEGA και το «Live News».

«Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες. Ήτανε με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Με την ταχύτητα που ήτανε. Το είχε πατήσει».

«Κόλλησε το γκάζι» – Στο Live News ο 75χρονος οδηγός

Τι έγινε όμως τα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση; Πώς το αμάξι βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και γιατί δεν σταμάτησε; Η σύζυγος του οδηγού θα αποκαλύψει:

«Κόλλησε το γκάζι, λέει. Δεν κατάλαβε και καλά καλά τι έγινε. Αλλά έχει την εντύπωση ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να δώσει εντολή. Το αυτοκίνητο είναι και αυτόματο».

Ο ίδιος είπε στο Live News: «Οδηγούσα και έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Θα πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα και λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Τώρα ξαφνικά κόλλησε το γκάζι. Εγώ αφού πήγε αριστερά τ’ αυτοκίνητο, από ‘κει που έπρεπε να πάει, τ’ άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα τιμόνι, τίποτα, για να μη χτυπήσω άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου εγώ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητα. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά. Με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, και γύρναγα σπίτι πάλι.

«Έχω δύο Mercedes. Άμα τις δεις, είναι αυτόματες, είναι καινούργιες, η μία είναι 3.000 κυβικά κι αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές, ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Εγώ, μ’ αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή είναι μεγάλα. Και τα προσέχω πολύ. Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το ‘χω γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες κι είναι καινούργιο, πάει. Αυτή είναι Mercedes, 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. 260.000 χιλιόμετρα έχει. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια, τα ‘ριξε κάτω. Και χτύπησα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο».

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Το σοκ μεγάλο για τη γυναίκα που γλίτωσε την τελευταία στιγμή με την κόρη της.

«Είχα μπει στον φούρνο να πάρω της μικρής κάτι να φάει. Είχα βγει μόνη μου πριν έξω για να πάρω την πίτσα. Και την είχα δεμένη πίσω, στο κάθισμα. Παίρνω την πίτσα,και την ώρα που βγαίνω, ανοίγω την πόρτα του συνοδηγού για να αφήσω την πίτσα. Και μου λέει η μικρή ότι θέλει να κατεβεί κι αυτή λίγο από το αυτοκίνητο. Την ξελύνω, την βγάζω. Ακουμπάω την πίτσα στο αμάξι και η μικρή πήδηξε μέσα».

Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ερευνά η Τροχαία.