Αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον 75χρονο οδηγό, που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα το πρωί της περασμένης Τετάρτης 3 Ιουνίου στη Ναύπακτο, κατά το οποίο κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άδεια του ηλικιωμένου θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών για επανεξέταση της ικανότητάς του να οδηγεί. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου τίθεται ζήτημα σωματικής ή διανοητικής επάρκειας οδηγού.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 75χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά οχήματα, ένα ακόμη κινούμενο αυτοκίνητο, καθώς και σε τραπεζοκαθίσματα και εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του οχήματος σταμάτησε, όταν χτύπησε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων. Από τις συγκρούσεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα και στις υποδομές των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός διέθετε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανίχνευσης οινοπνεύματος τόσο στον ίδιο όσο και στον οδηγό του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Σε βάρος του 75χρονου βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης ώστε να εξεταστεί εκ νέου η σωματική και διανοητική του καταλληλότητα.

Το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.