Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο της πόλης, όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός του δικύκλου όσο και ο πεζός.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.