Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές υποδομές και η αξιοποίηση των δεδομένων στον εκσυγχρονισμό του κράτους και ειδικότερα της Δικαιοσύνης, ανέδειξε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας με θέμα “Η Οικονομία των Δεδομένων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Διαφάνεια, Λογοδοσία και Ανάπτυξη”.

«Τα δεδομένα αποτελούν πλέον έναν κρίσιμο εθνικό πόρο. Όταν αξιοποιούνται με ασφάλεια, θεσμική συνέπεια και διαφάνεια, μπορούν να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα και να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη διοίκηση», υπογράμμισε ο κ. Μπούγας.

Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ βασικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί τις αναγκαίες υποδομές για ένα σύγχρονο, ασφαλές και διαλειτουργικό κράτος. Τόνισε πως η ταχύτερη διακίνηση της πληροφορίας και οι αποτελεσματικότερες διαδικασίες ενισχύουν τη λειτουργικότητα της διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο γρήγορη, προσβάσιμη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη για τον πολίτη. Όπως ανέφερε, οι θεσμικές αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνδέονται άμεσα με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων.

Ο νέος Δικαστικός Χάρτης και τα πρώτα αποτελέσματα

Αναφερόμενος στον νέο Δικαστικό Χάρτη που θεσπίστηκε με τον ν. 5108/2024, ο κ. Μπούγας υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει ένα συνεκτικό πλαίσιο οργάνωσης της δικαστικής λειτουργίας. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στη διαλειτουργικότητα, στις ψηφιακές υποδομές και στη γρηγορότερη διαχείριση της πληροφορίας.

Παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης, επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος JustStat του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ποσοστό εκκαθάρισης στα πρωτοδικεία της χώρας ανέρχεται σε 106,6%. Οι εκκρεμείς υποθέσεις μειώθηκαν αισθητά μέσα στο 2025, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης περιορίστηκε στις 316 ημέρες — επίδοση που συγκαταλέγεται στις καλύτερες της τελευταίας δεκαετίας.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. «Ο δείκτης εκκαθάρισης αυξήθηκε από 86% (Δικαστικό έτος 2023-2024) σε 104% (Δικαστικό έτος 2024-2025). Επιπλέον, ο χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε σε 535 ημέρες, έναντι 1.448 ημερών κατά την αντίστοιχη περίοδο πριν από την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη. Αυτή η μείωση των 913 ημερών αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μεταβολή -63,05%», ανέφερε ο κ. Μπούγας.

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ηλεκτρονικός φάκελος

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που θα φέρει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Όπως είπε, στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορίζονται προς συζήτηση μέσα σε οκτώ μήνες από την κατάθεση της αγωγής.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του κατείχε ο ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας, τον οποίο χαρακτήρισε «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης». Το νέο εργαλείο, όπως εξήγησε, προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες, καθώς επιταχύνει τις διαδικασίες, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος.

Κλείνοντας, ο κ. Μπούγας υπογράμμισε ότι η τεχνολογία δεν υποκαθιστά τους θεσμούς αλλά τους ενισχύει, σημειώνοντας με έμφαση πως «τα δεδομένα αποκτούν πραγματική αξία όταν μετατρέπονται σε καλύτερες πολιτικές, ποιοτικότερες δημόσιες υπηρεσίες και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».