Στη σκιά εσωκομματικών συζητήσεων οι οποίες ολοένα και ζωηρεύουν όσο καλύπτεται ο χρόνος για την εθνική αναμέτρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει, ανοίγοντας σήμερα το συνέδριο της ΝΔ, ένα ευρύτερο σινιάλο – πέραν του κομματικού ακροατηρίου. Στόχος, η συστράτευση των «κοινωνικών συμμαχιών» που συνέβαλαν στις εκλογικές νίκες της ΝΔ το 2019 και το 2023, κάτι που θα ζητήσει ευθέως ο Μητσοτάκης από το Metropolitan Expo, έχοντας ετοιμάσει παρέμβαση σε τρεις βασικούς άξονες: πρώτος θα είναι ο απολογισμός της επταετίας, δεύτερος η επεξήγηση των προτεραιοτήτων της δεύτερης τετραετίας και ο τρίτος έχει να κάνει με τα προτάγματα μιας τρίτης θητείας – σε αυτά στοχεύουν άλλωστε και οι οκτώ θεματικές ενότητες συζήτησης έως την Κυριακή.

Στόχος το «εθνικό» ακροατήριο

Επί της ουσίας θέλει το τριήμερο συνέδριο να αποτελέσει βήμα για να απευθυνθεί σε «εθνικό», όχι απλώς σε ένα στενά κομματικό ακροατήριο, αν και κεντρικό στοίχημα παραμένει η μέγιστη συσπείρωση του κόμματος με συντονισμένη προεκλογική ενεργοποίηση του γαλάζιου μηχανισμού. Εξού και πρωθυπουργικοί συνεργάτες επιβεβαιώνουν ότι ο Μητσοτάκης θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, σε μια περίοδο που αφενός παραμένουν οι δημοσκοπικές πιέσεις για το κυβερνών κόμμα, αφετέρου είναι ανοιχτές οι συζητήσεις για τον προσανατολισμό της παράταξης και τις ενδοκυβερνητικές εσωκομματικές σχέσεις.

Με την έναρξη των εργασιών του 16ου συνεδρίου (που είναι και προεκλογικό, αλλά και εκλογικό για την ανάδειξη νέας Πολιτικής Επιτροπής), θα χαραχθούν διαχωριστικές γραμμές του κυβερνώντος κόμματος με την αντιπολίτευση και είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα υψωθεί εκ νέου η σημαία της σταθερότητας, θα διατυπωθεί ξανά το αφήγημα της ανάπτυξης (με απολογισμό και δεσμεύσεις για συνέχιση μιας «πολιτικής φοροαπαλλαγών») και θα περιγραφεί η θέση της Ελλάδας στην αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική ομαλότητα είναι «κατακτήσεις», αναμένεται, κατά πληροφορίες, να επισημάνει ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας στα ορόσημα του – όχι μακρινού – μέλλοντος: στην ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2027, κάτι που, σύμφωνα με πολλούς γαλάζιους ψιθύρους, μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του Μητσοτάκη και για τον εκλογικό ορίζοντα.

Επιστολές αμφισβήτησης και αιχμηρές απαντήσεις

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο ίδιος θα απαντήσει στα περί ενότητας της ΝΔ – ουσιαστικά στις φωνές αμφισβήτησής της. Χθες πάντως το Μαξίμου επέλεξε να σηκώσει το γάντι στις επικρίσεις δέκα νυν και πρώην στελεχών και βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι μέσω επιστολής τους (στη «Δημοκρατία») μιλούν για βαθιά τραύματα στην ιστορική συνέχεια της κεντροδεξιάς παράταξης. Απαντώντας σε όσους μιλούν για την «ψυχή» της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάρφωσε στελέχη που μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, «κάποια μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ». Επιχειρώντας κι εκείνος μηνύματα τόνωσης του νεοδημοκρατικού ηθικού, είπε ότι «κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των νεοδημοκρατών, πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχη την ψυχή της ΝΔ και ας σεβαστούμε εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά για τις ιδέες τους, χωρίς να κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης».

Πάντως η ομάδα των 10 εμφανίστηκε με σκληρές εκφράσεις: πολίτες «αισθάνονται πολιτικά άστεγοι», «αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας», ανέφεραν μεταξύ άλλων. Και οι επισημάνσεις τους ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα «πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση» ερμηνεύτηκαν ως σήμα περί ίδρυσης νέου κόμματος δεξιότερα της ΝΔ, ενδεχομένως από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος εξακολουθεί άλλωστε να σταθμίζει τις επιλογές του.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι στελέχη είτε του κύκλου Σαμαρά είτε φιλικά διακείμενα στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ορισμένοι έκαναν τη διαδρομή τους επί των ημερών τού ετέρου πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή – οι δέκα είναι οι πρώην βουλευτές Αργύρης Ντινόπουλος, Φεβρωνία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταβλούρος, ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς, ο πρώην διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναρδάκης και τα άλλοτε κομματικά στελέχη Δημήτρης Πανοζάχος, Σέργιος Τσίφτης, Σεραφείμ Τσόγκας.