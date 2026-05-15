Ο Μάριο Ντράγκι, η εμβληματική προσωπικότητα τόσο για τη διαχείριση της μεγαλύτερης κρίσης που πέρασε το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα την περασμένη δεκαετία, όσο και για τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, τιμήθηκε χθες με το Βραβείο Καρλομάγνου που απονέμεται από το 1950 στην ιστορική πόλη Ααχεν της Γερμανίας.

Ο Ντράγκι ήταν ο πρωτεργάτης της διάσωσης του ευρώ με την ιστορική δήλωσή του το 2012: «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει το ευρώ. Και, πιστέψτε με, αυτό θα είναι αρκετό». Αλλά ο Μάριο Ντράγκι δεν τιμήθηκε μόνο για την υπεράσπιση του κοινού νομίσματος. «Βοηθήσατε την Ευρώπη να αντικρίσει με κριτικό βλέμμα τον εαυτό της στον παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό καθρέφτη», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στην τελετή απονομής του βραβείου. Πανηγυρικό χαιρετισμό απηύθυνε και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο χαιρετισμός Μητσοτάκη

Η απονομή του Βραβείου Καρλομάγνου στον Ντράγκι ήταν η ευκαιρία για τον έλληνα Πρωθυπουργό να αναδείξει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί προγραμματικά η σημερινή απειλή διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. «Η οικονομική ισχύς δεν είναι πολυτέλεια, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μια στενή οικονομική έννοια», είπε ο Μητσοτάκης. «Αυτά είναι τα θεμέλια για όλα τα άλλα που εκτιμούμε: για το κοινωνικό μας μοντέλο, την παγκόσμια επιρροή μας, τη δημοκρατία μας και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να οικοδομηθεί «πραγματική στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε ως «κεντρικό στοιχείο γεωπολιτικής σκέψης» τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – το Αρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ. Ειδική αναφορά σ΄ αυτό έκανε και ο Μάριο Ντράγκι στην ομιλία του.

Εύσημα για την πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση πήρε ο έλληνας Πρωθυπουργός από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Αυτή η πορεία των μεταρρυθμίσεων ήταν δύσκολη για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας. Αλλά αποδείχθηκε η σωστή», είπε ο Μερτς στον χαιρετισμό του, επισημαίνοντας την αποπληρωμή δανείων ακόμη και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. «Οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς», είπε ο Μερτς, «και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό και συγχαίρουμε εσάς και ολόκληρο τον ελληνικό λαό για τον τρόπο που το πετύχατε».