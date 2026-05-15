Το «μήνυμα» προς την Ηρώδου Αττικού φτάνει από τον ίδιο αποστολέα με δύο τρόπους – μια ηχηρή, λόγω της εσωκομματικής ατμόσφαιρας, απουσία και μια σημαντική, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, εμφάνιση. Οι αγεφύρωτες αποστάσεις μεταξύ του Κώστα Καραμανλή και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως δείχνει η ειλημμένη εδώ και καιρό απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην παρευρεθεί στο συνέδριο της ΝΔ από σήμερα έως και την Κυριακή, επισφραγίζονται με τη χθεσινή παρέμβασή του από την Ξάνθη, παραμονή του κομματικού συνεδρίου. «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική», είπε ο Καραμανλής υπεραμυνόμενος των πεπραγμένων επί διακυβέρνησής του, με αιχμή το άνοιγμα στην Κίνα και τη συμφωνία με την COSCO για το λιμάνι του Πειραιά.

Αλλωστε, η εκδήλωση της Συνεταιριστικής Ενωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) στο ΔΣ της οποίας είναι πρόεδρος ο πρώην πρωθυπουργός είχε ομιλητή τον κινέζο πρεσβευτή, Φανγκ Κιού.

Επικρίσεις για «προσκόλληση» στις ΗΠΑ

Η διεθνής συγκυρία δεν είναι ουδέτερη, αντίθετα στο ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για μονόπλευρη «προσκόλληση» στο άρμα των ΗΠΑ και στο πλαίσιο αυτό ο Καραμανλής κινήθηκε στην κατεύθυνση της προηγούμενης παρέμβασής του στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου τον περασμένο Νοέμβριο.

«Το όραμά μας ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, η Ελλάδα θα τοποθετούνταν στον χάρτη ως ο κόμβος, στον οποίο θα συνέκλιναν πολλαπλά και πολύπλευρα συμφέροντα, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της σημασία» είπε από την Ξάνθη.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα και επανέλαβε ότι το 2008 «κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας» δεν ενδιαφερόταν για τον Πειραιά. Και με νόημα υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του Πειραιά από την COSCO «είναι που σήμερα έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων».

«Κοινά συμφέροντα» Ελλάδα και Κίνα

Κατά τον Καραμανλή – στο φόντο και της συνόδου κορυφής Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ – «σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο». «Ελλάδα και Κίνα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, αλλά και κοινά συμφέροντα», ήταν το δικό του μήνυμα.