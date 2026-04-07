Οι συνολικά 37 παραγωγοί από τις Σέρρες που φέρεται να πήραν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν με μεσολάβηση του Κώστα Αχ. Καραμανλή μιλούν για πρώτη φορά αποκλειστικά στο «Live News».

Τι λένε

Κάποιοι δηλώνουν πλήρη άγνοια τονίζοντας πως οι αιτήσεις έγιναν καθόλα νόμιμα: «Την αίτηση την κάνω εγώ μόνος μου έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται ούτε λογιστή ούτε κάτι. Απορώ πώς βρέθηκε το όνομά μου. Πρώτη φορά το ακούω».

Ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως δικαιούνταν τις επιδοτήσεις αλλά λόγω ανωτέρας βίας καθυστέρησαν για 11 μέρες να υποβάλλουν τις αιτήσεις:

«Δεν ανέβασε τον πίνακα πληρωμής ο μελετητής. Είχε προβλήματα υγείας ο άνθρωπος, πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία του. Άργησε δηλαδή στο υπουργείο, το ανέβασε εκπρόθεσμα, μετά από 20 μέρες και δεν πληρωθήκαμε. Εντάξει τώρα, τι να τον καταδικάσουμε επειδή ήταν στο νοσοκομείο;».

Ο άνθρωπος που συντόνιζε τις δηλώσεις των αγροτών, επιβεβαιώνει πως πράγματι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο δεν του επέτρεψε να στείλει εγκαίρως τις αιτήσεις των παραγωγών και γι’ αυτό απευθύνθηκε στο γραφείο του Κ. Καραμανλή για να μεσολαβήσει.

«Ήταν θέμα υγείας. Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα 10 μέρες μετά και αφού τελείωσε η τρίτη χημειοθεραπεία».

Ο διευθυντής του ΚΥΔ (κέντρου υποδοχής δηλώσεων) υποστηρίζει πως οι ίδιες επιδοτήσεις είχαν εγκριθεί στους 37 αγρότες και τις προηγούμενες χρονιές.

«224.000 ανά έτος ήταν. Εντάξει; Κι αυτά ήταν προϋπολογισμένα από την αρχή. Ούτε βγήκαν μετά, ούτε είναι επιπλέον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ούτε είναι ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό. Τίποτα».

Μόνο το 2020 δεν εγκρίθηκαν γιατί καθυστέρησε η υποβολή των αιτήσεων, λέει ο ίδιος. «Πάμε στο 2018 πληρώνονται, 2019 πληρώνονται και πάμε στην επίμαχη χρονιά του 2020, που υπήρχε μία ημερομηνία καταληκτική για να ανεβεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον σύμβουλο, με εμένα δηλαδή. Εκείνη την χρονική περίοδο ήταν που είχα περάσει μία πολύ σοβαρή ασθένεια. Είχα κάνει επέμβαση και υποβαλλόμουν σε χημειοθεραπείες».

Από την πλευρά του, αγρότης σημειώνει: «Δεν πληρωθήκαμε κι αρχίσαμε να γκρινιάζουμε προς το γραφείο να μας πληρώσει. Δεν ήταν κάτι άλλο, ότι μας κόψανε, οτιδήποτε άλλο, ήταν αποκλειστικά και μόνο λάθος του γραφείου. Τώρα το γραφείο τι έκανε, αν έχει βάλει τον Καραμανλή μέσα ή όχι οποιοδήποτε άλλον, δεν έχουμε καμία ευθύνη, ούτε μπερδευτήκαμε πουθενά. Ούτε με τον βουλευτή έχω μιλήσει ποτέ προσωπικά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε με ξέρει».

Όπως συμπληρώνει ο διευθυντής του ΚΥΔ: «Οι παραγωγοί το ήξεραν από την αρχή. Τον Νοέμβριο του 2020 δεν πληρώθηκαν. Ενημερώθηκαν τότε οι παραγωγοί γιατί δεν πληρώθηκαν, ότι υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Έγινε η ένσταση τον 12ο του 2020 με όλα τα δικαιολογητικά της ανωτέρας βίας και όλο το χρονικό, το πώς έγινε. Απορρίφθηκε η ένσταση που είχαμε κάνει και αμέσως μετά κάναμε ιεραρχική προσφυγή. Τώρα, ο κ. Καραμανλής και μπράβο του, ενδιαφέρθηκε και πήρε τηλέφωνο για να δει ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι η πορεία της αίτησης που είχαμε. Και συνολικά το ποσό που πήραν όλοι είναι 224.000. Είναι από 6.000 περίπου μέσο όρο ο καθένας. Άλλος πήρε 3, άλλος πήρε 15, άλλος πήρε 7.

»Τις πήραν (τις επιδοτήσεις) σε δεύτερο χρόνο και μάλιστα ενώ έπρεπε να απολογείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κράτος προς τους παραγωγούς, πάμε τώρα και απολογούνται οι παραγωγοί ή οι μελετητές ή οι υπουργοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω άμα μπορείτε να καταλάβετε το τι έγινε, γιατί εγώ αλλιώς το βλέπω. Από άλλη σκοπιά. Είναι τρέλα αυτό που γίνεται».

Η απάντηση Καραμανλή

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δεν πραγματοποιεί απευθείας συνομιλία, ωστόσο γίνεται έμμεση αναφορά στο πρόσωπό του από τους συνεργάτες του. Ο βουλευτής Σερρών δηλώνει κατηγορηματικά αθώος, με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πάντως να μιλά για πρωτοφανή θεσμική σκευωρία.

Ο Κ. Καραμανλής αρνείται τις κατηγορίες αλλά δήλωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.