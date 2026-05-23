Πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο, στον Άγιο Δομίνικο, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, έδωσε ο πατέρας του. Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ανέφερε ότι ο γιος του υποβλήθηκε σε επέμβαση, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και ότι προγραμματίζεται νέο χειρουργείο στη φτέρνα.

Όπως είπε: «Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του. Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι».

Ακόμα ανέφερε: «Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση. Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του. Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο. Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον».

Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor 2026

Ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του φετινού ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, κερδίζοντας το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Την ανακοίνωση έκανε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026.

Κατά την έναρξη του συμβουλίου, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε σε ένα «τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα» που συνέβη στον παίκτη. Όπως είπε, «ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο… Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν θα κάνουν τα πάντα να έχει την καλύτερη περίθαλψη και υποστήριξη καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους».

Ο παρουσιαστής εξήρε τη δύναμη και την επιμονή του παίκτη, τονίζοντας πως «ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε: «Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».