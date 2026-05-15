Ρωτήστε οποιονδήποτε κάτω των 30 θέλετε. Θα σας πει ότι το βασικό του πρόβλημα είναι ένα: η στέγαση. Τα ενοίκια στις μεγάλες πόλεις διαρκώς αυξάνονται και παράλληλα η εύρεση εργασίας στην περιφέρεια είναι δύσκολη, ειδικά αν δεν υπάρχει η κατάλληλη «υποδομή» – π.χ. μια οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Ολο και περισσότεροι νέοι, μετά το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, επιλέγουν τη «μεγάλη κατηφόρα» (ή ανηφόρα, ανάλογα ποιον ρωτάς) προς Αθήνα.

Οταν ο μέσος μισθός στις πρώτες δουλειές είναι λίγο πάνω από τα χίλια ευρώ και ενοίκιο, κάτω από τα 500, δεν «παίζει» στην πρωτεύουσα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρακτικά, δεν μένουν και πολλές επιλογές για αξιοπρεπή στέγη. Μια είναι η συγκατοίκηση. Τη βλέπω να αυξάνεται όλο και περισσότερο σε ηλικίες από 25 έως 30 – εκεί που το μυαλό έχει ωριμάσει (μάλλον) λίγο και η συμβίωση με έναν άλλο άνθρωπο είναι δυνατή.

Η δεύτερη; Το στρίμωγμα του νεαρόκοσμου στα λίγα «γαλατικά χωριά» σχετικά φτηνού ενοικίου που έχουν απομείνει στην Αθήνα. Οταν λέμε «σχετικά φτηνού», μην ξεγελιέστε. Αν βρεις στα 500 πας και παίζεις και ένα ΚΙΝΟ μετά από την τύχη σου.

Το ισχυρότερο από αυτά τα «γαλατικά χωριά» είναι οι πολυπολιτισμικές γειτονιές κάτω από την Πατησίων. Εκεί που μέχρι πρότινος έβλεπες κυρίως οικογένειες προσφύγων και μεταναστών, εμφανίζονται τώρα κουλ 20άρηδες που πίνουν μάτσα και βγαίνουν για μπραντς. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι φαίνεται να εκτιμούν το έντονο άρωμα «παλιάς Αθήνας» που αναβλύζει σε κάποια σημεία αυτών των γειτονιών – παλιά μπαρ, αρχοντικά, θέατρα και κινηματογράφους.

Τις προάλλες, ο μπαρμπέρης μου στην Αγίας Ζώνης – παλιά φρουρά της Κυψέλης – μου είπε «Εξάρχεια γίναμε». Δεν το είπε με κακία ή απογοήτευση, απλά ως παρατήρηση. Τα επόμενα λίγα χρόνια η στεγαστική κρίση ίσως οδηγήσει τις γειτονιές κάτω από την Πατησίων να ακολουθήσουν το παράδειγμα της «μεγάλης ξαδέρφης» Κυψέλης και από εκεί που σήμερα είναι απλά τόποι κατοικίας να μετατραπούν σε κόμβους διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Φτάνει μόνο να γίνει με υγιείς όρους για τις γειτονιές και τους (παλιούς και νέους) κατοίκους τους.