Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο 16 Μαΐου, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες και τη νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ οι πιο έντονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Από την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με την αφρικανική σκόνη να απομακρύνεται σταδιακά.

Άστατος ο καιρός το Σάββατο

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο 16 Μαΐου, καθώς αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Αρχικά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές πρόσκαιρα θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα βορειοανατολικά.

Νέα επεισόδιο αφρικανικής σκόνης

Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, δημιουργώντας κατά τόπους πιο θολή ατμόσφαιρα.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, διατηρώντας παρόμοιες εντάσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές. Στα δυτικά και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν περισσότερα φαινόμενα, θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 24 έως 27 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά καλό καιρό και λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρέςέως το απόγευμα.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους νοτιοανατολικών διευθύνσεων 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Βελτίωση του καιρού από την Κυριακή

Από την Κυριακή 17 Μαΐου, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει κυρίως στα νότια, όμως προς το βράδυ της Κυριακής αναμένεται σταδιακή απομάκρυνσή της.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος καιρός τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.