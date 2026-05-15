Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ή εξοπλισμών προς την Ταϊβάν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει στο μέλλον. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Δεν το έχω εγκρίνει ακόμη, μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. Επισήμανε, πάντως, ότι δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο, όπως είπε, συζήτησε εκτενώς με τον Κινέζο ηγέτη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως «η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη». «Δεν έχει αλλάξει τίποτα», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για ενδεχόμενες κινήσεις της κυβέρνησής του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Επίσης, ο Τραμπ υπογράμμισε ακόμη, μετά τη σύνοδο με τον Σι, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ενεργή σύγκρουση γύρω από το θέμα της Ταϊβάν. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη όττι εξετάζει την πιθανή άρση κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας συνεχίζονται.

«Θα πάρω μια απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Το συζητήσαμε», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την κρατική επίσκεψη στην Κίνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης απέναντι στο Πεκίνο.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Σι δεσμεύθηκε να πιέσει το Ιράν ώστε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ζητώ χάρες, γιατί όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδώσεις χάρες». Με τη φράση αυτή υπογράμμισε τη θέση του ότι οι διπλωματικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και όχι σε ανταλλάγματα.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι θεωρεί πως ο Σι επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά, επισημαίνοντας πως η Κίνα προμηθεύεται σημαντικό μέρος του πετρελαίου της από τον Περσικό Κόλπο. Η σταθερότητα στην περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν παίρνουν τίποτα» από την περιοχή και «δεν το χρειάζονται», δείχνοντας πως η Ουάσιγκτον δεν έχει άμεσο ενεργειακό συμφέρον, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις με γνώμονα τη διεθνή σταθερότητα.