Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρούν στην επίσπευση της κατασκευής ενός νέου πετρελαιαγωγού, με στόχο να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες μέσω της Φουτζάιρα έως το 2027. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι (ADMO), το έργο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα της χώρας να παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι, σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, έδωσε εντολή στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει την υλοποίηση του έργου του Αγωγού Ανατολής-Δύσης. Η οδηγία δόθηκε κατά τη διάρκεια συνόδου της εκτελεστικής επιτροπής, όπως ανέφερε το ADMO, διευκρινίζοντας ότι ο αγωγός βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Το ADMO δεν γνωστοποίησε ποιο ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ωστόσο η επίσπευση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Μέσω του υπάρχοντος Αγωγού Αργού Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), γνωστού και ως αγωγού Χαμπσάν-Φουτζάιρα, μεταφέρονται έως και 1,8 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Ο αγωγός αυτός έχει αποδειχθεί κρίσιμος για τις απευθείας εξαγωγές από την ακτή του Κόλπου του Ομάν, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς πετρελαίου.

Στρατηγική παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μοναδικοί παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου που διαθέτουν αγωγούς ικανούς να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο εκτός του Στενού του Ορμούζ, προς την ακτή του Κόλπου του Ομάν. Το στενό, που αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν, έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από το Ιράν σε απάντηση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, περιορίζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Αντίθετα, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξακολουθούν να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το Στενό του Ορμούζ για τις εξαγωγές τους, γεγονός που αυξάνει την ενεργειακή τους ευαλωτότητα.

Οι διαταραχές στις προμήθειες έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο παροχής καυσίμων με δελτίο, καθώς εντείνονται οι φόβοι για ύφεση και αυξανόμενο πληθωρισμό.