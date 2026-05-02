Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους, έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Σύμφωνα με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η απόφαση ελήφθη μετά από συνολική αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας.

«Μετά από μια συνολική αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας, αίρουμε επισήμως τα προσωρινά προληπτικά μέτρα που είχαν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ», ανέφερε η ανακοίνωση της Αρχής. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο εναέριος χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά.

Τα ΗΑΕ, με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι, συγκαταλέγονταν μεταξύ των κρατών του Κόλπου που επλήγησαν περισσότερο από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρόμοιους περιορισμούς στους εναέριους χώρους τους είχαν επιβάλει και άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Συρία. Οι περιορισμοί αυτοί ήρθησαν σταδιακά μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σηματοδοτώντας μια σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα στις αερομεταφορές της Μέσης Ανατολής.