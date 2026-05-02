Το Σικάγο συγκλονίζει η είδηση του θανάτου ενός ομογενούς αστυνομικού από πυρά μέσα σε νοσοκομείο, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει βαθύ πένθος στην ελληνική κοινότητα της πόλης.

Ο 38χρονος Τζον Μπαρθόλομιου έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, ενώ συνόδευε τον Αλφόνσο Τάλεϊ, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση για βιαιοπραγία σε βάρος εργαζομένου σε εμπορικό κατάστημα. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί μετά από ισχυρισμό ότι είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και παρουσίαζε δύσπνοια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 26χρονος δράστης κατάφερε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να τραβήξει όπλο και να ανοίξει πυρ, σκοτώνοντας τον ομογενή αστυνομικό και τραυματίζοντας σοβαρά έναν 57χρονο συνάδελφό του. Ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά την επίθεση, ο Τάλεϊ επιχείρησε να διαφύγει γυμνός και με τα ιατρικά ηλεκτρόδια ακόμη πάνω του, ωστόσο συνελήφθη σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο. Ο θάνατος του Μπαρθόλομιου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και την ελληνική ομογένεια.

Police Officer John G. Bartholomew #12963 End of Watch: April 25, 2026 Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Πένθος και κύμα συμπαράστασης

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά. Η οικογένειά του, σε ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Στην περιοχή Albany Park, όπου βρίσκεται το 17ο Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετούσε, έχει δημιουργηθεί ένας αυτοσχέδιος χώρος μνήμης με λουλούδια και αφιερώσεις πολιτών. Η κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για τη στήριξη της οικογένειας του πεσόντος αστυνομικού.

Πρωτοβουλίες στήριξης για την οικογένεια

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του «Εθνικού Κήρυκα», ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Reilly’s Daughter» στο Όουκ Λόουν, Μπρένταν Ο’Μπράιαν, διοργανώνει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την οικογένεια του Μπαρθόλομιου. «Όσο κι αν δεν μας αρέσει να το κάνουμε αυτό, είναι κάτι σπουδαίο όταν η κοινότητα συσπειρώνεται για να στηρίξει έναν πεσόντα διασώστη», δήλωσε ο Ο’Μπράιαν, σημειώνοντας ότι συνάδελφοι περιγράφουν τον εκλιπόντα ως «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα πωλούνται μπλουζάκια έναντι 25 δολαρίων, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην οικογένεια του αστυνομικού. «Ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε χιλιάδες δολάρια. Το 100% θα δοθεί απευθείας στους δικούς του ανθρώπους», πρόσθεσε ο Ο’Μπράιαν.

Το τελευταίο αντίο

Το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγο περιέγραψε τον 38χρονο ως «ευδιάθετο, καλοσυνάτο και ενθουσιώδη άνθρωπο που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές», τονίζοντας ότι είχε πάντα ως προτεραιότητα την επιστροφή στην οικογένειά του μετά τη δουλειά.

Το ανοικτό προσκύνημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο, ενώ η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.