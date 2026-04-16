Η αστυνομία του Σικάγο διερευνά απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ, αδελφού του πάπα Λέοντα, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες ύλες κατά την πρώτη έρευνα στο κτήριο.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αστυνομικές αρχές, η απειλή για βόμβα αφορούσε την κατοικία του Τζον Πρέβοστ στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι και αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα επειδή τον επέκρινε για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάγεται από το Σικάγο.

Η αστυνομία του Νιου Λένοξ, μόλις έλαβε την ειδοποίηση για πιθανή τοποθέτηση βόμβας σε ιδιωτική κατοικία, εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή. Οι αστυνομικοί ανέφεραν πως «έπειτα από διεξοδική έρευνα, συμπέραναν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά».

Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή της ψευδούς πληροφορίας.

Αντιπαράθεση πάπα Λέοντα και Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο Καμερούν, ο πάπας Λέων εξαπέλυσε δριμεία κριτική σε ηγέτες που, όπως είπε, «δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους», υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας, χαρακτήρισε τον πάπα υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα». Παράλληλα, επαίνεσε τον αδελφό του πάπα, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA. Ο Τζον Πρέβοστ είναι ένας ακόμη από τους μεγαλύτερους αδελφούς του πάπα.