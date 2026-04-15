Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι πολιτικές σε θέματα πολέμου και μετανάστευσης έχουν καταδικαστεί από τον Πάπα Λέοντα, επαναλαμβάνει την κριτική του προς τον θρησκευτικό ηγέτη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ζητά: «Θα πει κάποιος, παρακαλώ, στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες» και ότι «το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντα νωρίτερα την ίδια μέρα για τον κίνδυνο οι δημοκρατίες να ολισθήσουν σε «τυραννία της πλειοψηφίας».

April 15, 2026

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας έγραψε σε επιστολή που εκδόθηκε από το Βατικανό σχετικά με τη χρήση της εξουσίας στις δημοκρατικές κοινωνίες και είπε ότι οι δημοκρατίες παραμένουν υγιείς μόνο όταν βασίζονται σε ηθικές αξίες.

Ο Πάπας έχει επικρίνει την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές εκείνων που ξεκινούν πολέμους και έχουν «χέρια γεμάτα αίμα».

Ο Πάπας χαρακτήρισε απαράδεκτη την απειλή του Τραμπ αυτό το μήνα να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό και προηγουμένως αρνήθηκε να συμμετάσχει στη λεγόμενη πρωτοβουλία «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Ο θρησκευτικός ηγέτης κάλεσε επίσης σε «βαθιά περισυλλογή» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μετανάστες στις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ ακολουθεί μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική.

Την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάπα «αδύναμο» και «απαράδεκτο» σε θέματα εγκληματικότητας και εξωτερικής πολιτικής.