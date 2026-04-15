Η ηγεσία της FIFA επιθυμεί ένα ειρηνικό καλοκαίρι, ώστε όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο σπουδαίο αθλητικό γεγονός σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι αυτό που θα πρωταγωνιστήσει τον Ιούνιο (11/6) και τον Ιούλιο (19/7), αλλά με τις ΗΠΑ έως τώρα να… πρωταγωνιστούν σε άλλους, μη αγωνιστικούς τομείς, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία σκέφτεται να προβεί σε μία ακραία πρόταση.

Δια μέσου του ισχυρού άνδρα της, Τζιάνι Ινφαντίνο θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ώστε να σταματήσουν τις επιδρομές της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα του το The Athletic.

Στα… σκαριά τετ α τετ Ινφαντίνο – Τραμπ

Ο Ινφαντίνο φάνηκε θετικός στη συγκεκριμένη ιδέα. Σχεδιάζει ένα αίτημα από πρόεδρο σε πρόεδρο, όπως τόνισε και ο ίδιος. Η μείωση του ρόλου του ICE το προσεχές καλοκαίρι αν μη τι άλλο θα κατευνάσει τα πνεύματα και θα προσφέρει μία παραπάνω ηρεμία, με το πλήθος κόσμου που θα βρίσκεται στις διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, να είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο δέλεαρ.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η ICE έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το μήνυμα του Προέδρου για μαζικές απελάσεις, για το οποίο έκανε προεκλογική εκστρατεία πριν από τις εκλογές του 2024. Εκτός από τις απελάσεις, αυτές οι επιδρομές έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις με διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι νωρίτερα φέτος στη Μινεάπολη.

Ο ρόλος του ICE στο Μουντιάλ

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ), Τοντ Λάιονς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι πράκτορες θα εμπλέκονταν στην ασφάλεια στους αγώνες της διοργάνωσης του φετινού καλοκαιριού, του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της FIFA με 48 ομάδες.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία της ICE γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που οδήγησε αντ’ αυτού σε επιδρομές της μετανάστευσης. Εργαζόμενοι με έδρα το Λος Άντζελες στο στάδιο SoFi – όπου η ομάδα των ΗΠΑ θα παίξει δύο από τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων – απείλησαν να απεργήσουν την περασμένη εβδομάδα για παρόμοιες ανησυχίες.

Οι σχέσεις Ινφαντίνο και Τραμπ

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο έχουν δημιουργήσει μια σχέση που θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς με την κάλυψη του αιτήματος. Η FIFA έχει γραφείο στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης και ο οργανισμός απένειμε στον Πρόεδρο το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.