Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο New York Post ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με το Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν. «Θα έπρεπε να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», ανέφερε ο Τραμπ. «Είναι πιο πιθανό — ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης κάνει εξαιρετική δουλειά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, με τον οποίο έχει αναπτύξει στενή σχέση από πέρυσι. Η συνεργασία τους ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, η οποία έληξε έπειτα από τετραήμερη σύγκρουση και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι εξαιρετικός και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», πρόσθεσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας: «Γιατί να πάμε σε κάποια άλλη χώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα;».