Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε την Τετάρτη ότι η επίσκεψή του στην Αφρική μεταφέρει ένα μήνυμα ενότητας και ειρήνης, «που ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει», την ώρα που συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν από τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας στο αεροπλάνο της Αγίας Έδρας, κατά τη διαδρομή από την Αλγερία προς το Καμερούν, ο Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Μεγάλο Τζαμί του Αλγερίου —το μεγαλύτερο στην Αφρική— καθώς και στον τόπο γέννησης του Αγίου Αυγουστίνου της Ιππώνος, μιας εμβληματικής μορφής του χριστιανισμού που τον ενέπνευσε να ακολουθήσει τον ιερατικό δρόμο.

Ο ποντίφικας τόνισε ότι η παρουσία του στο τζαμί δείχνει πως, «αν και έχουμε διαφορετικές πεποιθήσεις, διαφορετικούς τρόπους λατρείας και ζωής, μπορούμε να ζούμε ειρηνικά μαζί». Πρόσθεσε πως η προώθηση αυτής της εικόνας είναι κάτι «που ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει σήμερα».

Αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Το ταξίδι του Λέοντα στην Αφρική, που ξεκίνησε από μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, πραγματοποιείται ενώ έχει ασκήσει αυξανόμενη κριτική στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Η τοποθέτησή του αυτή έχει αναδείξει τον ρόλο του ως αντίβαρο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η άνεση με την οποία ο πάπας επικρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο σε διεθνές επίπεδο σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο Λέων αναχώρησε για την Αφρική λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του και της στάσης του για τον πόλεμο, δημοσιεύοντας στη συνέχεια εικόνα του ίδιου με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε μορφή του Ιησού — ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε.

Η αντιπρόεδρος JD Vance, καθολική στο θρήσκευμα, σχολίασε σε εκδήλωση του Turning Point USA ότι ο πάπας θα πρέπει να είναι «προσεκτικός» όταν μιλά για θεολογία, αμφισβητώντας την κατανόησή του για τη θεωρία του Δικαίου Πολέμου, η οποία ορίζει τα κριτήρια ενός ηθικά δικαιολογημένου πολέμου.

Ο Άγιος Αυγουστίνος και το μήνυμα ενότητας

Κεντρική μορφή αυτής της διδασκαλίας είναι ο Άγιος Αυγουστίνος της Ιππώνος, τον οποίο ο Λέων τίμησε κατά την παραμονή του στην Αλγερία. Ο Αυγουστίνος, επίσκοπος στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα, θεωρείται πνευματικός πατέρας του Τάγματος των Αυγουστινιανών, στο οποίο ανήκει και ο ίδιος ο ποντίφικας.

Ο Λέων υπογράμμισε ότι ο Αυγουστίνος εξακολουθεί να αποτελεί «σημαντική μορφή» μέσα από τα έργα και τη διδασκαλία του. «Η πρόσκλησή του να αναζητούμε τον Θεό και την αλήθεια είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σήμερα», είπε ο πάπας, σημειώνοντας ότι η μνήμη του τιμάται στην Αλγερία, παρά τη μουσουλμανική πλειοψηφία του πληθυσμού.

Ο Άγιος Αυγουστίνος, πρόσθεσε, προσφέρει στην Εκκλησία και στον κόσμο ένα όραμα που περιλαμβάνει «τον αγώνα για την οικοδόμηση κοινοτήτων, την αναζήτηση ενότητας και τον σεβασμό όλων των ανθρώπων, παρά τις διαφορές».

Η συνέχιση της αντιπαράθεσης

Ο Τραμπ δεν έδειξε διάθεση να αποκλιμακώσει τη διαμάχη, δηλώνοντας ότι είναι «απαράδεκτο» το ενδεχόμενο να διαθέτει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε: «Θα μπορούσε κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Η περιοδεία στην Αφρική

Ο Λέων, πρώτος πάπας που επισκέπτεται την Αλγερία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις αλγερινές αρχές για τη φιλοξενία και αναγνώρισε τη μικρή αλλά σημαντική παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα.

Στο Καμερούν αναμένεται να αναφερθεί στη σύγκρουση μεταξύ της γαλλόφωνης κυβέρνησης και των αγγλόφωνων αυτονομιστών, συμμετέχοντας σε συνάντηση υπέρ της ειρήνης. Το ταξίδι του ποντίφικα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στην Αγκόλα και τη Ισημερινή Γουινέα και ολοκληρώνεται στις 23 Απριλίου.