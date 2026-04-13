Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές χθες Κυριακή ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του Πάπα Λέοντα, μια ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον Πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στο Truth Social ανάρτηση εναντίον του Πάπα, προσάπτοντάς του πως υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με ανθρώπους κοντά στον του δημοκρατικό πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε στην ανάρτησή του: «Και δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, καταρρίπτοντας ρεκόρ χαμηλών αριθμών εγκληματικότητας και δημιουργώντας την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει Πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός, και σκέφτηκαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν στο Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό».

Ο ρεπουμπλικάνος σχεδόν ταυτόχρονα ανέβασε μία εικόνα AI στην οποία παρουσιάζεται, με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο αρρώστου, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο είναι η αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά και άλλες μορφές.

Ο Πάπας είπε προχθές Σάββατο ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας». «Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο Αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.