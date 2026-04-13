Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μία σπάνια αναγνώριση των πιθανών πολιτικών συνεπειών από την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν πριν από έξι εβδομάδες.

«Θα μπορούσε να είναι, ή στα ίδια (σ.σ. με σήμερα), ή ίσως λίγο υψηλότερο, αλλά θα πρέπει να είναι περίπου το ίδιο», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε εκπομπή του Fox News και ερωτηθείς αν το κόστος του πετρελαίου και της βενζίνης θα είναι χαμηλότερο έως το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GasBuddy, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι για το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου. Τον Φεβρουάριο, η μέση τιμή κυμαινόταν λίγο κάτω από τα 3 δολάρια, ενώ τον τελευταίο χρόνο δεν είχε υπερβεί τα 3,25 δολάρια το γαλόνι.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες υποστήριζε ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, αν και –σύμφωνα με αξιωματούχους– οι κορυφαίοι του σύμβουλοι γνωρίζουν καλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.