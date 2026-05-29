Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς κέρδη σε μηνιαία βάση, εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτεινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον, πλην όμως ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 626,91 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης πλησίασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς τον δεύτερο συνεχή μήνα με κέρδη.