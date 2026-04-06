Περιορισμοί στα καύσιμα καταγράφονται σήμερα σε τρία ιταλικά αεροδρόμια – του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και του Ρήγιου της Καλαβρίας – προκαλώντας ανησυχία στις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες. Παρόμοια προβλήματα είχαν εμφανιστεί δύο ημέρες νωρίτερα στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, Βενετίας, Τρεβίζο και Μπολόνια, γεγονός που δείχνει ότι η κρίση στον ανεφοδιασμό επεκτείνεται.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο Μπρίντιζι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι. Από το έκτακτο αυτό μέτρο εξαιρούνται μόνο κυβερνητικά αεροσκάφη, καθώς και πτήσεις που σχετίζονται με παροχή βοήθειας σε ναυάγια ή καλύπτουν υγειονομικές ανάγκες.

Στο Ρήγιο της Καλαβρίας, κάθε αεροσκάφος μπορεί να προμηθεύεται έως 3.000 λίτρα καυσίμων μέχρι αύριο, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας διατίθεται μόνον ένα βυτιοφόρο με 20.000 λίτρα, επαρκές για περιορισμένο αριθμό πτήσεων.

Οι ιταλικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων σε αρκετά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.