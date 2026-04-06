Σοβαρές αναταράξεις καταγράφονται στο ιταλικό αεροπορικό δίκτυο, καθώς η έλλειψη καυσίμων αρχίζει να επηρεάζει τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων, δημιουργώντας ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων. Η κατάσταση κορυφώνεται στο Αεροδρόμιο Μπρίντιζι, όπου η διαθεσιμότητα καυσίμου έχει εξαντληθεί πλήρως, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν έκτακτη οδηγία προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με επίσημη αεροναυτική ειδοποίηση (NOTAM), το καύσιμο τύπου Jet A1 δεν είναι διαθέσιμο στο Μπρίντιζι τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της 7ης Απριλίου. Η μόνη εξαίρεση αφορά πτήσεις κρίσιμης σημασίας, όπως κρατικές αποστολές, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ιατρικές μεταφορές. Για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα καυσίμου από προηγούμενα αεροδρόμια, προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο της διαδρομής τους.

Την ίδια στιγμή, περιορισμοί εφαρμόζονται και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Στο Αεροδρόμιο Ρέτζιο Καλάμπρια, η μειωμένη διαθεσιμότητα καυσίμου έχει οδηγήσει στην επιβολή ανώτατου ορίου ανεφοδιασμού, με κάθε αεροσκάφος να μπορεί να λάβει έως 3.000 λίτρα – ποσότητα που επαρκεί για περίπου 90 λεπτά πτήσης.

Αντίστοιχα, στο Αεροδρόμιο της Πεσκάρα, η κατάσταση παραμένει οριακή, καθώς λειτουργεί μόνο ένα βυτιοφόρο ανεφοδιασμού με συνολική διαθέσιμη ποσότητα 20.000 λίτρων έως τις 8 Απριλίου. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πτήσεων και αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή τροποποιήσεων δρομολογίων.

Τα τρία αυτά αεροδρόμια προστίθενται σε έναν ήδη διευρυνόμενο κατάλογο, που περιλαμβάνει τα Μιλάνο Λινάτε, Βενετία, Τρεβίζο και Μπολόνια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ιταλικών αερολιμένων με περιορισμούς στους έξι.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία της έλλειψης, η συγκυρία ενισχύει τα σενάρια που συνδέουν την κατάσταση με τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες καυσίμων. Η απουσία τεχνικών προβλημάτων στην εσωτερική διανομή ενισχύει την εκτίμηση ότι το πρόβλημα είναι εξωτερικό και σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημάδι των πιέσεων που δέχεται το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών, καθώς η ενεργειακή αστάθεια μεταφέρεται πλέον άμεσα στην καθημερινή λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Για τις αεροπορικές εταιρείες, η ανάγκη προσαρμογής είναι άμεση, ενώ για τους επιβάτες, το επόμενο διάστημα ενδέχεται να συνοδευτεί από αυξημένη αβεβαιότητα.