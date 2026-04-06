Με τις τιμές των βασικών καυσίμων κίνησης να παραμένουν σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ολοκληρώθηκε η Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου 2026). Η είσοδος στη Μεγάλη Εβδομάδα βρίσκει τους καταναλωτές αντιμέτωπους με σημαντικές οικονομικές πιέσεις, καθώς ο προγραμματισμός για την πασχαλινή έξοδο προς την περιφέρεια αναμένεται φέτος ιδιαίτερα δαπανηρός.

Η κατάσταση στην αντλία παρουσιάζει μια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, με το Diesel κίνησης να καταγράφει οριακά υψηλότερη τιμή από την απλή αμόλυβδη:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,071 €/λτ, με δείγμα από 4.469 πρατήρια.

Αμόλυβδη 100 οκτ.: Για τους οδηγούς που επιλέγουν ενισχυμένα καύσιμα, η τιμή ανήλθε στα 2,282 €/λτ.

Diesel Κίνησης: Παραμένει ακριβότερο από τη βενζίνη, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 2,072 €/λτ.

Υγραέριο Κίνησης (Autogas): Αποτελεί την πιο οικονομική εναλλακτική, με τη μέση τιμή στο 1,373 €/λτ.

Diesel θέρμανσης και οικιακή κατανάλωση

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τον Απρίλιο, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο για το Diesel Θέρμανσης, η τιμή του οποίου διαμορφώθηκε στα 1,782 €/λτ. Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές των διυλιστηρίων, καθιστώντας τη θέρμανση των κατοικιών μια δαπανηρή διαδικασία ακόμη και για τις τελευταίες παραγγελίες της σεζόν.

