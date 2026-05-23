Μια Γαλλίδα που φέρεται να εγκατέλειψε τους δύο γιους της, ηλικίας 4 και 5 ετών, στην Πορτογαλία, παρουσιάστηκε σήμερα (23/5) το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της. Η διαδικασία είχε διακοπεί το προηγούμενο βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η γυναίκα, 41 ετών, και ο άνδρας, 55 ετών, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκισης για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τα παιδιά βρέθηκαν μόνα τους.

Το ζευγάρι συνελήφθη την Πέμπτη από τις πορτογαλικές αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ, περίπου 50 χλμ νότια της Λισαβόνας. Στην ίδια περιοχή, ένας οδηγός εντόπισε τα δύο αγοράκια το βράδυ της Τρίτης, να κλαίνε και να κάθονται στην άκρη του δρόμου.

Κατά την αποχώρησή τους τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο Μαρκ Μπ. φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» προς τους δημοσιογράφους, ενώ νωρίτερα είχε απευθυνθεί σε αυτούς με τη φράση «Σας αγαπώ». Την ίδια στιγμή, η Μαρίν Ρ. σιγοτραγουδούσε μια μελωδία.

Το πρωί του Σαββάτου, η αστυνομία μερίμνησε ώστε οι δύο κατηγορούμενοι να μην αποβιβαστούν από το βαν πριν αυτό εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και κλείσει η πύλη. Οι δημοσιογράφοι του AFP κατάφεραν να τους διακρίνουν μέσα από παράθυρο του κτιρίου.

Η τύχη των παιδιών

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα δύο αδέλφια έχουν τεθεί υπό την προστασία ανάδοχης οικογένειας. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, ζούσαν στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας μαζί με τη μητέρα τους, ενώ ο πατέρας είχε δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων.

Οι γαλλικές αρχές είχαν ξεκινήσει την αναζήτηση της μητέρας και των παιδιών από τις 11 Μαΐου, μετά την καταγγελία του πατέρα για την εξαφάνισή τους.