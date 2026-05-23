Ένα παιχνίδι που κρίνει… ολόκληρη κατηγορία δίνει σήμερα η Αλ Ντιρίγια, με το ενδιαφέρον του Αρη να είναι έντονο. Και εύλογα θα ρωτήσει κάποιος το γιατί… Μα φυσικά ο Κλέιτον Ντιαντί.

Η αναμέτρηση απέναντι στην Αλ-Ουλά, που ξεκινά στις 19:10, θα καθορίσει ποια ομάδα θα εξασφαλίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του Κλέιτον Ντιαντί έχασε την ευκαιρία για απευθείας προβιβασμό μέσω της δεύτερης θέσης, πληρώνοντας τα λάθη της στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Ο νεαρός Σενεγαλέζος εξτρέμ ήταν εντυπωσιακός στον ημιτελικό πριν από λίγες ημέρες, σκοράροντας δύο γκολ, και όλα δείχνουν πως θα βρεθεί ξανά στο αρχικό σχήμα.

Για τον Αρη, η πιθανή άνοδος της Αλ Ντιρίγια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα ενεργοποιήσει την αγορά του ποδοσφαιριστή από τη σαουδαραβική ομάδα το επόμενο καλοκαίρι, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στους «κιτρινόμαυρους».

Υπενθυμίζεται πως ο Αρη έχει ήδη βάλει στα ταμεία του 1 εκατομμύριο ευρώ από τον δανεισμό του παίκτη, ενώ η συμφωνία προβλέπει συνολικό ποσό αγοράς που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.