Final Four: Ένταση με σύμβολο της Επανάστασης όταν μίλαγε ο Σενγκούν (vid)
Ένταση προκλήθηκε την ώρα που μιλούσε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν μέλος από το τηλεοπτικό συνεργείο της EuroLeague άρπαξε μία σημαία που είχε ως θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό διότι φέρεται να τον εμπόδιζε στο background και στα πλάνα από την εκπομπή που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς καταγράφηκε σε […]
Η κόρη του Άλεκ Πίτερς, έκλεψε την παράσταση μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (vid)
Η μικρή Ava, κόρη του Άλεκ Πίτερς, έκλεψε την παράσταση μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε! Φεύγοντας από τον χθεσινό ημιτελικό τραγουδούσε ρυθμικά: «Άλεκ Πίτερς οε οε οε», πανηγυρίζοντας με τον πιο γλυκό τρόπο τη σπουδαία εμφάνιση του μπαμπά της. View this post on Instagram A post shared by ΟΜΑΔΑ (@omadatanea) Και […]
Ένα ματς… με εκατομμύρια για τον Άρη
Η Αλ Ντιρίγια παίζει σήμερα... μία κατηγορία και οι Θεσσαλονικείς είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι
Ο Μπαρτζώκας απαντάει στο tanea.gr: «Έχουμε απαντήσεις σε όλα τα είδη μπάσκετ»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε στην ερώτηση του Γιάννη Λαμπίρη και στο tanea.gr, στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague, ανάμεσα στην ομάδα του και την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην άμυνα που έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν τη μπάλα μέσα στο παρκέ […]
Σκαριόλο: «Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους» – Χεζόνια: «Δύο μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ συναντιούνται»
O προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, αλλά και ο Μάριο Χεζόνια μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό.