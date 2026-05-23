Ένα ρωσικό drone χτύπησε το Σάββατο μια νεκρική πομπή στα προάστια της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν εννέα, όπως ανέφερε ανώτερος τοπικός αξιωματούχος.

Ο Ολέγκ Χριγκόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα κατευθυνόμενο drone επίθεσης χτύπησε τον δρόμο κοντά σε ένα λεωφορείο.

Η Σούμι βρίσκεται 30 χλμ. (19 μίλια) από τα σύνορα και έχει δεχτεί τακτικές επιθέσεις από ρωσικούς πυραύλους και drones τα τελευταία χρόνια του πολέμου.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι παρακολουθούν με ανησυχία τις αναφορές για νυχτερινή επίθεση σε κτήριο κολλεγίου και φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία τελεί υπό προσωρινή κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις αναφορές για τη νυχτερινή επίθεση σε κτήριο κολλεγίου και φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία τελεί υπό προσωρινή κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε επίσης έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση.

«Καλούμε όλους τους εμπλεκομένους να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ήδη επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.