Μια ιρανική πρόταση, που μέχρι στιγμής απορρίπτεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα για μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου.

Τέσσερις εβδομάδες μετά την αναστολή της εκστρατείας βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Ιράν εμποδίζει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο, εκτός από τις δικές του, για περισσότερο από δύο μήνες. Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό πλοίων που αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως «δεν είναι ικανοποιημένος» από την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της τον βρίσκουν αντίθετο. «Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσινγκτον έχει επαναλάβει ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο χωρίς μια συμφωνία που θα αποτρέπει οριστικά το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου — στόχο που ο Τραμπ είχε επικαλεστεί όταν εξαπέλυσε τα πλήγματα τον Φεβρουάριο, εν μέσω συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν επιμένει ότι το πρόγραμμά του έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Η ιρανική πρόταση και οι όροι της

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα λόγω της εμπιστευτικότητας των διπλωματικών διεργασιών, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τη νέα της πρόταση —να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα— ως σημαντική κίνηση καλής θέλησης, με στόχο να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, ο πόλεμος θα λήξει με εγγύηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους.

Οι μελλοντικές συνομιλίες θα επικεντρωθούν στους περιορισμούς του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ακόμη και αν συμφωνήσει να τον αναστείλει προσωρινά.

«Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για το πιο περίπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρονται στο τελικό στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο κλίμα», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Το πρακτορείο Reuters και άλλοι διεθνείς οργανισμοί είχαν μεταδώσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη πρότεινε το άνοιγμα των στενών πριν από την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα έχει πλέον κατατεθεί σε επίσημη πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών.