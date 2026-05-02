Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα ενός έτους, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% των δυνάμεων που σταθμεύουν στη χώρα. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025, περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία.

Η ανακοίνωση ακολούθησε δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν είχε αναφέρει ότι εξετάζει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, χώρα-σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μερτς που προκάλεσαν την οργή του.

Ο καγκελάριος Μερτς είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη «ταπεινώνει» την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Τραμπ απάντησε την Τρίτη λέγοντας: «Πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει».

Την επόμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσινγκτον «έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση» της στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσθέτοντας πως «μια απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές. «Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι με τους συμμάχους μας, όχι να σαμποτάρουμε τα συμφέροντα ασφαλείας ο ένας του άλλου για μικροπρεπείς κακίες», δήλωσε η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν.

Ο συνάδελφός της Τζακ Ριντ κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρό λάθος». Όπως σημείωσε, «η μείωση της στρατιωτικής μας παρουσίας στην Ευρώπη σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται αδιάκοπα στην Ουκρανία και να παρενοχλούν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ είναι ένα ανεκτίμητο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Επέκταση της απόφασης σε Ιταλία και Ισπανία

Παράλληλα, ο Τραμπ επιτέθηκε εμμέσως στη Γερμανία και στη βιομηχανία αυτοκινήτων της, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο 25% «την επόμενη εβδομάδα».

Ο πρόεδρος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν συνεισφέρουν επαρκώς στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν ή στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την Τεχεράνη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης έχει εντείνει τις επικρίσεις του προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ εξαρτώνται υπερβολικά από την αμερικανική προστασία. Μάλιστα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποδέσμευσης των ΗΠΑ από τη συμμαχία.

Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν σε Ιταλία και Ισπανία. Σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Ίσως, θα το κάνω αναμφίβολα. Γιατί δεν θα έπρεπε; Η Ιταλία δεν προσέφερε καμία βοήθεια και η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στα τέλη του 2025 βρίσκονταν στην Ιταλία 12.662 Αμερικανοί στρατιώτες και στην Ισπανία 3.814.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθύμισε την Πέμπτη ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη «εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο πλαίσιο των παγκόσμιων δράσεών τους».