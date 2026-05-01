Δεν άργησε να έρθει η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του από τη EuroLeague για όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς με τη Βαλένθια.

Μόλις μία ημέρα μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την αναμέτρηση, η EuroLeague γνωστοποίησε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, μια εξέλιξη που μπορεί να τον κρατήσει εκτός Final Four στο «T-Center», σε περίπτωση που οι «πράσινοι» ολοκληρώσουν τη σειρά με «σκούπα» και σκορ 3-0.

Σε story στο Instagram μετά την ποινή που του επιβλήθηκε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε τα εξής

«Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, ουάου…

Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Πόσο με φοβάστε ρε;

Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, στρατηγέ (Αταμάν), Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;»