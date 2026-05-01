Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε με αφορμή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό για συνεχή εμμονή με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, ο κ. Γεωργιάδης «σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας», φτάνοντας στο σημείο να προσβάλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί. Ο κ. Τσουκαλάς υπενθυμίζει, πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τιμώντας τη μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών.

«Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς υπενθυμίζει παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, αναφέροντας ότι «όταν εσείς δηλώνατε, ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες του ελληνικού λαού».

Με αιχμηρό ύφος, ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτάται, αν τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι «να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός», καταλήγοντας με τη φράση «Ντροπή, αν σας έχει απομείνει».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει δημόσια θέση. Όπως σημειώνεται, ο ίδιος είχε επαινέσει το υπουργείο Πολιτισμού για την πρωτοβουλία του να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων και πλέον «περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματός του για την απρέπεια του».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναρτήση φωτογραφία του προέδου του ΠΑΣΟΚ με στελέχη του κόμματος από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, συνοδευόμενη από το σχόλιο: «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!».