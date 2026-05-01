Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απέστειλε μήνυμα για την Πρωτομαγιά μέσα από ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αγώνων που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Όπως τόνισε, η ημέρα αποτελεί αφορμή για να στραφεί το βλέμμα της κοινωνίας στον εργαζόμενο πολίτη.

«Καλό μήνα. Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μία ακόμη αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη. Η προστασία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, κατά την Ιδρυτική της Διακήρυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός υπενθύμισε τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τονίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής στην οικονομική πρόοδο. Όπως σημείωσε: «Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του».