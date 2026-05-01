Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας της Ρουμανίας, όταν ασθενοφόρο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τραυματία ποδοσφαιριστή ακινητοποιήθηκε στη λάσπη.

Όλα ξεκίνησαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη, ο οποίος υπέστη διπλό κάταγμα σε κνήμη και περόνη ύστερα από σκληρό μαρκάρισμα. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ στους παρευρισκόμενους.

Το ιατρικό όχημα μπήκε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο ώστε να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο, όμως η έντονη βροχόπτωση είχε μετατρέψει το τερέν σε βούρκο. Οι τροχοί του ασθενοφόρου κόλλησαν στο λασπωμένο χορτάρι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί.

Τότε, ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες άφησαν στην άκρη τον ανταγωνισμό και έσπευσαν να βοηθήσουν. Με κοινή προσπάθεια άρχισαν να σπρώχνουν το όχημα, καταφέρνοντας να το απεγκλωβίσουν ώστε να συνεχίσει τη διαδρομή του προς το νοσοκομείο.

