Βαρύ πένθος επικρατεί σήμερα στα Μακρίσια, όπου οικογένεια, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ ήταν πάνω στο πατίνι του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Φίλοι και συμμαθητές του Κωνσταντίνου έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του με έναν συμβολικό τρόπο.

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», έγραψε η μητέρα του στο Facebook, λίγο πριν από την τελετή αποχαιρετισμού.

Σπαρακτικά μηνύματα από την οικογένεια

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια του πατέρα του 13χρονου, που αποχαιρέτησε τον γιο του με ένα σπαρακτικό μήνυμα: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε…».

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», δήλωσε η γιαγιά του 13χρονου, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Ο Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Το δυστύχημα που συγκλόνισε την Ηλεία

Συμμαθητές του 13χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του φίλου τους.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα με πατίνια

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με δεδομένα της ΠΟΕΔΗΝ, μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Η κατάσταση φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026, καθώς μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν ήδη καταγραφεί 150 τραυματισμοί ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τα τροχαία είναι επίσης ανησυχητικά. Το 2025 σημειώθηκαν συνολικά 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά.

Για το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία ατυχήματα.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη συχνότητα του φαινομένου, καθώς κατά μέσο όρο σημειώνονται περίπου 9 ατυχήματα κάθε μήνα, δηλαδή ένα ατύχημα σχεδόν κάθε τρεις ημέρες.