Η Πρωτομαγιά 2026 φέρνει ακόμη ένα τριήμερο για τους εργαζόμενους, καθώς φέτος «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μικρές αποδράσεις.

Αν και η Εργατική Πρωτομαγιά χαρακτηρίζεται τυπικά ως προαιρετική αργία, στην πράξη κάθε χρόνο μετατρέπεται σε υποχρεωτική αργία με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

Για το 2026 η Παρασκευή 1 Μαΐου έχει οριστεί επίσημα ως υποχρεωτική αργία. Συνεπώς, απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η εργασία των μισθωτών. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ.

Πώς αμείβεται η εργασία την Πρωτομαγιά

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.