Με αφορμή ανάρτηση στην πλατφόρμα X του εμπορικού αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αμφισβήτησε το καθεστώς προστασίας της φέτας ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews, αναδεικνύοντας τις διεθνείς πιέσεις που δέχονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ.

Ο κ. Σατολιάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιέσεις που ασκούνται στα ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ, με αιχμή τη φέτα, επισημαίνοντας ότι διακυβεύεται η κατοχύρωση της αυθεντικότητάς τους στη διεθνή αγορά.

Η φέτα ως σύμβολο ποιότητας και παράδοσης

Όπως τόνισε, η παγκόσμια αγορά των τυροκομικών προϊόντων αποτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που εξηγεί την έντονη αντιπαράθεση γύρω από ονομασίες όπως «φέτα», «παρμεζάνα», «γκοργκοντζόλα» και «ροκφόρ». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την αναγνωρισιμότητα αυτών των ονομασιών, ώστε να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, η φέτα δεν αποτελεί απλώς ένα λευκό τυρί, αλλά ένα αυστηρά κατοχυρωμένο προϊόν ΠΟΠ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές παραγωγής. Παράγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, από πρόβειο γάλα τουλάχιστον 70%, με δυνατότητα συμμετοχής έως 30% κατσικίσιου γάλακτος, ενώ η διαδικασία παραγωγής της διέπεται από αυστηρούς κανόνες σε όλα τα στάδια.

«Η αξία της φέτας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μοναδικότητα, στην προέλευση, στην παράδοση και στις αυστηρές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν», υπογράμμισε ο κ. Σατολιάς.

Διεθνείς πιέσεις και εμπορικές συμφωνίες

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ αναφέρθηκε στις εμπορικές πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν, μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, να επιτρέψουν τη χρήση ευρωπαϊκών ονομασιών από παραγωγούς εκτός Ε.Ε. Ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση της Ινδονησίας, όπου, παρά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία 200 ευρωπαϊκών προϊόντων –μεταξύ αυτών και η φέτα–, αμερικανικές πιέσεις οδήγησαν στην αποδυνάμωση του πλαισίου προστασίας.

«Το αμερικανικό επιχείρημα είναι ότι η φέτα αποτελεί απλώς ένα είδος λευκού, θρυμματισμένου τυριού. Όμως η φέτα είναι κάτι πολύ περισσότερο: είναι ένα προϊόν με ταυτότητα, ιστορία και συγκεκριμένο τόπο προέλευσης», ανέφερε.

Η φέτα στην ελληνική αγορά και τον τουρισμό

Παράλληλα, ο κ. Σατολιάς στάθηκε στην ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης της φέτας και των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Όπως σημείωσε, πολλές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις δεν εντάσσουν επαρκώς τα τοπικά προϊόντα στις προσφορές τους, στερώντας από τους επισκέπτες την αυθεντική ελληνική γαστρονομική εμπειρία.

Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης που χρησιμοποιούν αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εγχώρια παραγωγή και την εξαγωγική δυναμική.

«Αν η αυθεντική φέτα καταναλωνόταν συστηματικά στην ελληνική σαλάτα που δοκιμάζουν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες, η εγχώρια κατανάλωση θα ήταν τόσο ισχυρή, που ίσως να μην είχαμε καν την ίδια ανάγκη για εξαγωγές», κατέληξε.