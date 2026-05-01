Νέα άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, με την Ελλάδα να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 4,6%, έναντι 3,4% τον Μάρτιο. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3%, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Οι χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό

Την ίδια ώρα, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά και να ενισχύουν το κύμα ακρίβειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την υψηλότερη άνοδο τιμών καταγράφει η Βουλγαρία με 6,2%, ακολουθεί η Κροατία με 5,4%, το Λουξεμβούργο με 5,2%, η Λιθουανία με 4,9% και η Ελλάδα με 4,6%.

Στον αντίποδα, ο χαμηλότερος πληθωρισμός καταγράφεται στη Φινλανδία με 2,3%, στη Μάλτα με 2,4%, ενώ Γαλλία και Ολλανδία κινούνται στο 2,5%. Η Γερμανία ακολουθεί με 2,9%.