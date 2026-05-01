Σεφ του Ντουμπάι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην προμήθεια πρώτων υλών και στο αυξανόμενο κόστος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχει εκτοξεύσει τις τιμές των μεταφορών. Η κρίση έχει επηρεάσει ευρύτερα τον τουρισμό και τη ζήτηση στην εστίαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η σεφ Σο Λας, του μεξικανικού εστιατορίου Lila Molino στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι η δυσκολία εξεύρεσης βασικών συστατικών, όπως τα αβοκάντο και τα ντοματίνια, έχει αυξηθεί σημαντικά. Η ίδια έχει περιορίσει την παραγωγή, έχει μειώσει το προσωπικό και προμηθεύεται μικρότερες ποσότητες, εστιάζοντας προς το παρόν στις οικιακές συσκευασίες fajita και στη γραμμή προϊόντων παντοπωλείου της.

«Η πραγματικότητα είναι ότι το φορτίο έχει γίνει πιο ακριβό, οι τιμές του καυσίμου έχουν αυξηθεί και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά», ανέφερε η Λας στο πρακτορείο Reuters, επισημαίνοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό.

Οι σεφ της πόλης προσαρμόζουν τα μενού τους, στρεφόμενοι σε τοπικά ή πιο εύκολα διαθέσιμα προϊόντα, ενώ οι αρχές του Ντουμπάι εφαρμόζουν μέτρα οικονομικής στήριξης και καμπάνιες για την ενίσχυση της εστίασης.

Περίοδος «διαταραγμένης επισκεψιμότητας» για τα εστιατόρια

Η αγορά εστίασης των ΗΑΕ, αξίας 9,5 δισ. δολαρίων το 2023 σύμφωνα με τη Mordor Intelligence, αναμενόταν να αυξηθεί κατά 20% φέτος. Ωστόσο, ο πόλεμος φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η περιοχή βίωσε εβδομάδες επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ αν και η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, τα στενά του Ορμούζ –η μοναδική θαλάσσια δίοδος των ΗΑΕ που εισάγουν πάνω από το 80% των τροφίμων τους– παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Η σύγκρουση έχει μειώσει τον τουρισμό, την κίνηση στα εμπορικά κέντρα και τις πωλήσεις πολυτελών αγαθών, πλήττοντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας του Ντουμπάι. Έρευνα των Juniper Strategy και Global Restaurant Investment Forum κατέγραψε πτώση κατά 27% στη ζήτηση και αύξηση 13% στο κόστος προμηθειών.

Το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις βιώνουν μια «περίοδο διαταραγμένης επισκεψιμότητας», αλλά ανταποκρίνονται με νέες μορφές, προσφορές και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Στροφή σε τοπικά προϊόντα και νέες στρατηγικές

Ο σεφ Κέλβιν Τσουνγκ, του fusion εστιατορίου Jun’s Dubai, δήλωσε ότι η μεταφορά ευπαθών προϊόντων, όπως τα νορβηγικά χτένια ή τα ιαπωνικά θαλασσινά, έχει γίνει ιδιαίτερα δαπανηρή. «Η μόνη επιλογή ήταν η αερομεταφορά, που αύξησε το κόστος μας κατά περίπου 30-35%», σημείωσε, εξηγώντας ότι πλέον χρησιμοποιεί τοπικά ψάρια στο μενού του.

Οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών έχουν αυξηθεί έως και 70% σε ορισμένες διαδρομές, ενώ οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ επανέρχονται αργά στην κανονικότητα. «Ο τουρισμός έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα», ανέφερε ο Τσουνγκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επισκεπτών για την τοπική οικονομία.

Ο ίδιος έχει εισαγάγει μενού έξι πιάτων με τοπικά προϊόντα, ενώ άλλα εστιατόρια ετοιμάζουν προσφορές σταθερής τιμής για την επερχόμενη Restaurant Week. Σύμφωνα με τη συγγραφέα γαστρονομίας Κόρτνεϊ Μπραντ, η κρίση έχει εντείνει ήδη υπάρχουσες προκλήσεις όπως τα υψηλά πάγια κόστη και την εξάρτηση από τον τουρισμό.

«Ήμασταν έτοιμοι για μια διόρθωση», είπε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς αλυσίδες με μεγαλύτερη οικονομική δύναμη ίσως αντέξουν καλύτερα, αν και τα αυξανόμενα κόστη παραμένουν πρόβλημα.

Κάποια εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, όπως εκείνα στα πολυτελή ξενοδοχεία Atlantis, έχουν κλείσει προσωρινά για ανακαινίσεις, ενώ νέα ανοίγματα συνεχίζονται, όπως το ιταλικό Siena στο Ντουμπάι και το Isabel Mayfair στο Άμπου Ντάμπι.

Παρά τις δυσκολίες, οι σεφ Λας και Τσουνγκ εκφράζουν αισιοδοξία. «Τις τελευταίες εβδομάδες, με την εκεχειρία και την επανέναρξη των σχολείων, βλέπουμε θετική κινητικότητα και μια αίσθηση κανονικότητας να επιστρέφει», είπε ο Τσουνγκ.