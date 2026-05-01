Σοκ στη Γλασκώβη προκαλεί η υπόθεση της 30χρονης Νικόλ Μπλέιν, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της 19 ημερών κόρης της, Θέα Τζουν Γουίλσον, στο διαμέρισμά της στο Γκρίνoκ τον Ιούλιο του 2023. Η μητέρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, εμφανίστηκε στο TikTok ζητώντας δωρεές για την κηδεία του βρέφους.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης, το μωρό υπέστη «καταστροφικά» τραύματα — μεταξύ των οποίων σπασμένα πλευρά και τρία κατάγματα στο κρανίο — που έδειχναν βίαιη πρόσκρουση με σκληρή επιφάνεια.

Η Μπλέιν προσπάθησε να αποδώσει την ευθύνη σε ένα άλλο παιδί που βρισκόταν στο σπίτι, ισχυριζόμενη πως ξύπνησε και βρήκε τη μικρή Θέα στο πάτωμα. Οι ισχυρισμοί της χαρακτηρίστηκαν «ανοησίες» από την εισαγγελία και απορρίφθηκαν από τους ενόρκους, οι οποίοι την έκριναν ένοχη ύστερα από δίκη μίας εβδομάδας.

Ανάρτηση στο TikTok μετά τη δολοφονία

Μετά τη δολοφονία, η Μπλέιν ανάρτησε σειρά από βίντεο στο TikTok, εκλιπαρώντας για οικονομική βοήθεια ώστε να οργανώσει την κηδεία του παιδιού. Σε αυτά, χαρακτήριζε τον θάνατο της Θέα ως «απροσδόκητη τραγωδία» και ζητούσε χρήματα για άμαξα με άλογα που θα μετέφερε το φέρετρο.

Σε άλλο βίντεο, εμφανιζόταν να τραγουδάει γνωστό μουσικό κομμάτι, ενώ σε επόμενο δήλωνε: «Θα μάθω να ζω με αυτό», ξαπλωμένη πάνω σε ροζ κουβέρτα και λούτρινα παιχνίδια που, όπως έλεγε, θα τοποθετούνταν στο φέρετρο του βρέφους.

Τα στοιχεία της υπόθεσης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η Θέα είχε υποστεί τραύματα στο κεφάλι, στον αυχένα και στο στήθος, συμβατά με βίαιη ανακίνηση και πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια. Παθολογοανατόμοι σημείωσαν ότι τα τραύματα θύμιζαν εκείνα που προκαλούνται σε τροχαία δυστυχήματα.

Η Μπλέιν, κατά τη διάρκεια της δίκης, επέμεινε ότι αγαπούσε την κόρη της και ότι ο θάνατός της ήταν «τραγικό ατύχημα». Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές τόνισαν πως οι ισχυρισμοί της δεν ευσταθούν και πως η ίδια προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Λορντ Σκοτ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια ασυνήθιστη και τραγική υπόθεση που αφορά τη δολοφονία ενός βρέφους». Η ανακοίνωση της τελικής διάρκειας της ποινής θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

Η 30χρονη οδηγήθηκε κλαίγοντας στα κρατητήρια, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη βρετανική κοινή γνώμη.