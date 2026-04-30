Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον 59χρονο που επιτέθηκε και τραυμάτισε μια 22χρονη οδηγό στο Παγκράτι, ύστερα από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης, ωστόσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Οι αρχές διαθέτουν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, που υπέδειξαν το σημείο όπου φέρεται να κρύφτηκε, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (25/4), όταν ο 59χρονος επιτέθηκε απρόκλητα στη νεαρή γυναίκα την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει κοντά στο σπίτι φίλης της.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, ήρθαν στο φως αναρτήσεις του ίδιου στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό. Πρόκειται για κείμενα που είχε αναδημοσιεύσει και έβλεπαν διαδικτυακοί του φίλοι. Σε μια από αυτές, αναφέρεται:«Η γυναίκα δεν έχει άδεια να αφήνει τον άντρα της. Πρέπει να υπομένει κι όχι να χωρίζει, ακόμα και αν αυτός τη δέρνει, ξοδεύει την προίκα της ή πηγαίνει με άλλες γυναίκες. Επειδή η γυναίκα που αφήνει τον άντρα της είναι μοιχαλίδα, ενώ αν το κάνει αυτό ο άντρας, συγχωρείται».

Σε άλλες αναρτήσεις, στρέφεται εναντίον πολιτικών και κοινωνικών ομάδων. Όπως έγραφε:«Δεν αντέχουν οι πολιτικοί, οι τράφοι και όλα αυτά τα μιάσματα άμα τους γράφεις την αλήθεια κατάμουτρα και επειδή δεν μπορούν να μου κάνουν κάτι άλλο, μου κλείνουν τα προφίλ. Μέσα στη θάλασσα είμαι όλη μέρα, εκεί θα πεθάνω».

Τι λένε συγγενείς του

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 59χρονος φέρεται να χτύπησε τη 22χρονη χωρίς καμία πρόκληση. Συγγενής του περιγράφει έναν άνθρωπο με έντονο χαρακτήρα και νευρικότητα από μικρή ηλικία. «Με τις γυναίκες ήταν πάντα ευγενικός. Είχε μια ένταση, ένα θυμό. Από παιδί, ήταν νευρικός. Νομίζω ότι μένει με τη μητέρα του. Ο αδελφός του δεν έχει καμία σχέση στον χαρακτήρα με αυτόν. Με τον πατέρα του δεν έχει καμία επαφή, έχει να τον δει 20-30 χρόνια. Δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις. Είχε χτυπήσει τον πατέρα του κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, αλλά ότι θα χτύπαγε γυναίκα; Δεν το περίμενα ποτέ και μάλιστα θα μπορούσε να ήταν η κόρη του, στην ηλικία που ήταν το κορίτσι», ανέφερε συγγενής του.

Άλλοι συγγενείς σημειώνουν, πως δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Αστυνομία. «Πριν πολλά χρόνια είχε γίνει ένα περιστατικό, τη δεκαετία του ’80, τον έψαχνε η Αστυνομία. Δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε, αλλά είναι παραβατικός. Έχει μία παραβατική συμπεριφορά και τρόπο ζωής, γι’ αυτό και εγώ δεν ήθελα να έχω επαφή μαζί του, έχω κόψει. Συγγενής μας που έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο, πήγε στην Αστυνομία για να βγάλει ταυτότητα και ο αστυνομικός του είπε ότι ο 59χρονος έχει κάνει πολλά, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες».

Παλαιότερες προσπάθειες για νέα αρχή

Όπως αποκαλύπτουν συγγενείς του, ο άνδρας είχε επιχειρήσει να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Αυστραλία. «Είχε πάει πριν χρόνια, στις αρχές του 2000 στην Αυστραλία, έκανε κάποιες εταιρίες εκεί με κάποιους άλλους Έλληνες που μένουν εκεί και μετά από ένα δύο χρόνια σηκώθηκε και έφυγε. Είναι μυθοπλάστης. Μπορεί να σου πουλήσει παραμύθι, ότι είναι γιος εφοπλιστή ας πούμε. Τα λέει τόσο πειστικά, που τα πιστεύει και ο ίδιος», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το 22χρονο θύμα προσπαθεί να αφήσει πίσω της το σοκ και να συνεχίσει την καθημερινότητά της, ενώ αναμένει τη σύλληψη του δράστη. «Με ένα πόδι από το γόνατο και κάτω στο γύψο, που είναι τόσο βαρύ και τόσο άβολο, δεν μπορείς να βρεις κάποια στάση να μπορείς να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο. Προφανώς και πονάω, αλλά εντάξει. Μου το έσπασε για τα καλά» λέει μιλώντας στο Live News.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, με τις εικόνες από το περιστατικό να αποτυπώνουν τον εφιάλτη που έζησε στο δρόμο του Παγκρατίου.