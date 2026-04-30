Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Game 2 της σειράς με τη Μονακό, με στόχο να φτάσει στο 2-0 και να βρεθεί μια νίκη μακριά από την πρόκριση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ξανά διαθέσιμο ένα πλούσιο ρόστερ και αντιμετωπίζει το ματς της 30ής Απριλίου (21:00, Novasports 4) με αρκετές επιλογές.

Στη διάθεσή του επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ωστόσο εκτός δράσης μένει ο Τάισον Γουόρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, με τον Φρανκ Νιλικίνα να τον αντικαθιστά στη δωδεκάδα. Παράλληλα, εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουσταφά Φαλ.

Η 12δα του Ολυμπιακού

PG: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Νιλικίνα

SG: Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ

SF: Παπανικολάου, Φουρνιέ

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς