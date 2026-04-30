Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκαν σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα, στην Πρέβεζα, αναδεικνύοντας τη σκληρή πραγματικότητα της αυξανόμενης παραβατικότητας ανηλίκων.

Δύο μαθητές, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, φέρονται να προσέγγισαν μια συμμαθήτριά τους μέσα στο λεωφορείο και, υπό την απειλή σουγιά, απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο. Η μαθήτρια, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ψυχραιμία, αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές. Παρέδωσε τη συσκευή της σε φίλη της για ασφάλεια και αποβιβάστηκε αμέσως από το όχημα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας εντόπισαν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε σουγιάς με λάμα μήκους 8 εκατοστών, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την απειλή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος των δύο ανηλίκων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε σχολικό λεωφορείο, έναν χώρο που θεωρείται ασφαλής για τους μαθητές, εντείνει την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας.