Δύο νεαροί Αλβανοί, ηλικίας 15 και 17 ετών, συνελήφθησαν από τις Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν αναπτύξει έντονη εγκληματική δράση ληστεύοντας ψιλικατζίδικα της ανατολικής πόλης.

Οι ανήλικοι φέρονται να εισέβαλαν σε καταστήματα και να άρπαζαν χρήματα και αντικείμενα με την απειλή μαχαιριού ή με χρήση βίας. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το διάστημα από 5 έως 19 Μαρτίου οι δύο δράστες εισέβαλαν σε πέντε καταστήματα καφέ – ψιλικών. Με την απειλή μαχαιριού και σε μία περίπτωση με σωματική βία, αφαίρεσαν συνολικά 2.483 ευρώ καθώς και διάφορα αντικείμενα, όπως καπνικά προϊόντα και tablets, αξίας περίπου 400 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει οι ανήλικοι κατά τη διάπραξη των ληστειών. Τα ευρήματα κρίθηκαν κρίσιμα για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Οι ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.