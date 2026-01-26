Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αττική.

Η εξάρθρωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

Στις 23-1-2026 συνελήφθησαν στην περιοχή του Χαϊδαρίου δύο μέλη της συμμορίας, ηλικίας 19 και 21 ετών, και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε έπειτα από συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Χαϊδαρίου και του Τμήματος Αιγάλεω. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για τη δράση των δραστών, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 19 και 21 ετών, το πρωί της 23ης Ιανουαρίου 2026 στο Χαϊδάρι.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα ληστεία σε κατάστημα στην ίδια περιοχή, όπου, με την απειλή όπλου και μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η δράση της συμμορίας

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τη συμμορία τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε δράση κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Επέλεγαν καταστήματα στα οποία είτε είχαν εργαστεί παλαιότερα, είτε είχαν επισκεφθεί για κατόπτευση των χώρων.

Κατά τη διάπραξη των ληστειών, εισέρχονταν με καλυμμένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας μάσκες και κουκούλες. Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν χρήματα από τα ταμεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, πριν από τις ληστείες, έκλεβαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες για να τις χρησιμοποιήσουν στην προσέγγιση και τη διαφυγή τους. Σε μία από τις υποθέσεις, δεν δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με αεροβόλο όπλο.

Ευρήματα και εξιχνιάσεις

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν ρούχα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις επιθέσεις, επτά αμπούλες αερίου αεροβόλου, δύο τρίφτες και μικροποσότητα κάνναβης. Επιπλέον, είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια σε θαμνώδη περιοχή στον προαύλιο χώρο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δεκαεπτά περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.