Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025, έξω από το ιατρικό κεντρο.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδηποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται.

Ένας εκ των κατηγορουμένων μάλιστα , προέβλεψε τον ισχυρισμό ότι από το στίγμα του κινητού του προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.